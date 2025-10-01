İstanbul Bakırköy Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla ilçedeki okullarda farkındalık eğitimleri düzenlemeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Belediye bünyesindeki psikologlar tarafından verilen seminerlerde, öğrenciler akran zorbalığı konusunda bilinçlendiriliyor.

Programın ilk uygulaması, Özel Kent Eğitim Koleji’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı seminerde, akran zorbalığının tanımı, olumsuz etkileri ve çözüm yolları interaktif yöntemlerle anlatıldı. Öğrenciler, örnek olaylar ve sorular üzerinden konuyu daha yakından kavrama fırsatı buldu.

Her eğitim döneminde sürdürülen farkındalık seminerleri ile çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığını korumayı hedeflediklerini belirten belediye yetkilileri, “Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında gelişmeleri için tüm imkânlarımızla yanlarındayız” mesajını verdi.

Program dönem boyunca farklı okullarda devam edecek. Katılım sağlamak isteyen okullar, Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilecek.