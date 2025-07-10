Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, Astronomi Festivali’ni (Astrofest) bu yıl iki farklı noktada düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Bilim Merkezi’nin “Herkese Biraz Gökyüzü” sloganıyla düzenlediği Astrofest’in 6’ncısına Konya Büyükşehir Belediyesi Taşkent Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı, 7’ncisine ise Beyşehir Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı ev sahipliği yaptı.

Gökyüzünü merak eden herkes için her yaşa uygun astronomi ve doğa içerikli atölye çalışmalarının yer aldığı etkinliklerde, alanından uzman akademisyenler tarafından bilim söyleşileri yapıldı. Ayrıca, doğa yürüyüşleri, teleskoplar ile gece ve güneş gözlemleri ve eğlenceli yarışmalarla dolu geçen festivalde gökyüzü meraklıları iki gün boyunca bilimle iç içe olmanın keyfini yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, taşıdığı misyon gereği hem bünyesinde farklı temalarda festivaller ve programlar düzenliyor hem de ülke genelinde yapılan festivallerde yer alıyor.

Konya Bilim Merkezi, her sene düzenlediği Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük bilim festivali olan Konya Bilim Festivali’nin yanı sıra astronomi ve matematik gibi festivaller ile de ülke genelinde bilimin popülerleşmesine katkıda bulunuyor.