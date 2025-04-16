Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23-27 Nisan tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde Çocuk Kitap Günleri düzenleyeceklerini açıkladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çocuk Kitap Günleri düzenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu darülmülkü Konya’nın asırlar boyu devam eden tarihî ve kültürel mirasına vurgu yaparak bu mirası yarınlara taşımanın en önemli misyonlarından biri olduğunu söyledi.

Konya’nın Selçuklu’dan bu yana bilimin, ilmin ve irfanın merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Hz. Mevlana, Sadreddin Konevi, Şems-i Tebrizi gibi gönül sultanlarını, alimleri ve büyük düşünürleri bağrında yetiştirmiş bu kadim şehir, geçmişte olduğu gibi bugün de ilim ve kültürün ışığını çocuklarımızla buluşturuyor. Çocuk Kitap Günleri etkinliğimiz de bu anlayışın bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, çocukların kitaplarla kuracakları bağın sadece bugünleri değil, yarınları da şekillendireceğini belirterek, “Okuyan, düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle çocuklarımızı erken yaşta kitaplarla tanıştırmak büyük önem taşıyor. 23-27 Nisan tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğimiz Çocuk Kitap Günleri’ne tüm çocuklarımızı ve ailelerini davet ediyorum. Hep birlikte kitapların dünyasında güzel anılar biriktireceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin stant açacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kitap Günleri’nde söyleşiler, atölye çalışmaları, çeşitli sahne etkinlikleri yapılacak. Çocuk Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi’nde 23-27 Nisan tarihleri arasında ziyarete açık olacak.