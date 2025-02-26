Konya Valiliği, Antalya Valiliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Keykubad Göç ve Kervan Yolu, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini doğaseverlerle buluşturuyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad’ın fetihlerinden göçerlerin binlerce yıllık izlerine, kervanların ticaret rotalarından Torosların etkileyici manzaralarına kadar pek çok hikayeyi barındıran Konya-Alanya arasındaki 405 kilometrelik yol turizme kazandırılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Doğa yürüyüşçüleri, tarih meraklıları ve fotoğrafçılar için eşsiz bir deneyim sunacak bu yeni güzergâh, şehrimizin turizmine de büyük katkı sağlayacak. Tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği bu etkileyici rotada tüm doğa ve tarih severleri bölgedeki güzellikleri deneyimlemeye davet ediyorum” dedi. Yönlendirme levhaları takılmaya başlayan Keykubad Göç ve Kervan Yolu için tanıtım yürüyüşleri Nisan ayında başlayacak.

Konya Valiliği, Antalya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya-Alanya arasındaki 405 kilometre uzunluğundaki Keykubad Göç ve Kervan Yolu turizme kazandırılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, tarihe sahip çıkmaya ve doğayla iç içe turizm projelerine öncülük etmeye devam ettiklerini vurguladı.

BAŞKAN ALTAY DOĞA VE TARİH TUTKUNLARINI YENİ ROTAYI DENEYİMLEMEYE DAVET ETTİ

Konya ve Antalya Valilikleriyle birlikte hayata geçirdikleri Keykubad Göç ve Kervan Yolu’nun, sadece bir yürüyüş parkuru olmadığını, aynı zamanda Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel ve tarihî hafızasını koruyan bir köprü olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Selçuklu’nun vizyonuyla şekillenen bu rotayı, sürdürülebilir turizmle buluşturarak hem bölgemizin ekonomisine katkı sağlamayı hem de genç nesillere miras bırakmayı hedefliyoruz.

Doğa yürüyüşçüleri, tarih meraklıları ve fotoğrafçılar için eşsiz bir deneyim sunacak bu güzergâh, bölge turizmine de büyük katkı sağlayacak. Yönlendirme levhalarının takılmasına başlanan güzergahta tanıtım yürüyüşleri inşallah Nisan ayında başlayacak. Tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği bu etkileyici rotada tüm doğa ve tarih severleri bölgedeki güzellikleri deneyimlemeye davet ediyoruz. Rotanın oluşturulmasında emeği geçen hocalarımıza ve destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Keykubad Yolu, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“O DAĞLAR SİZLERİ BEKLİYOR”

Projenin başlamasına öncülük eden Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi ABD Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Bahar, Aleaddin Keykubad’ın Konya ve Alanya olmak üzere iki başkenti olduğunu belirterek, “Bu yolu insanlara sadece konferans salonlarında anlatmayalım istedik. Rota üzerinde Helenistik dönemden ve Roma’dan tarihi yollar var. Bu yolda yürüyenlere de yeni oluşturduğumuz rotada yürümelerini tavsiye ediyorum. O dağlar inanın sizleri bekliyor” değerlendirmesini yaptı.

“KEYKUBAD YOLU, BU MİRASI YENİDEN HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN BİR KÖPRÜ”

Antalya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuncer Koç, “Bu yol, yalnızca toprak üzerinde bir çizgi değil; ticaretin, göçün ve kültürün bin yıllık soluk aldığı bir koridor. Antik Çağ’dan Cumhuriyet’e kadar, bu yollar Roma lejyonlarını, Selçuklu kervanlarını ve göçerlerini ağırladı. İşte Keykubad Yolu, bu mirası yeniden hayata döndürmek için bir köprü. Selçuklular bu yolu onardı; bizse geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu rotayı hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya ve Konya İl Kültür Müdürlüğü’ne ve Orman İşletme Müdürlükleri’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

“BU YOLLAR ANADOLU’NUN RUHUDUR”

Arkeolog ve Turizmci Osman Yılmaz, yeni rotanın Torosların ihtişamıyla dokunmuş, Helenistik dönemden Selçuklu’ya uzanan bir tarih koridoru olduğunu ifade ederek, “Bu rotalar sadece coğrafyayı değil, medeniyetlerin ortak hafızasını da birleştirir. Bir arkeolog olarak diyorum ki; bu yollar, Anadolu’nun ruhudur. Onları korumak, geleceğe bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu proje, bizden sonraki nesillere bırakacağımız bir zaman kapsülü. Toroslar’ın rüzgârı eşliğinde, geçmişin ve doğanın sunduğu coşkuyu yüreğinizde hissedeceksiniz” dedi.

“BİNLERCE YILLIK KÜLTÜR KATMANLARINI ADIMLA İMKANI SUNUYOR”

Aksaray Üniversitesi Arkeoloji bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay, “Keykubad yolu, sadece 405 kilometrelik bir parkur değil, Anadolu’nun kadim medeniyetlerinin izlerini taşıyan, Selçuklunun stratejik zekasını yansıtan ve Torosların gizemini fısıldayan bir organizma. Bu yol sizi sadece coğrafyada değil, zamanda da yolculuğa çıkarıyor. Zengibar’da olduğu burada da her taşın altında bir medeniyet yatıyor” açıklamasını yaptı.

YÖNLENDİRME LEVHALARININ TAKILMASINA BAŞLANDI

Keykubad Göç ve Kervan Yolu, Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi ABD Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Bahar ve Aksaray Üniversitesi Arkeoloji bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay’ın bilimsel raporuyla, Selçuk Üniversitesi Ortaçağ Tarihi ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen‘in Fetih yolu araştırmaları, Antalya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuncer Koç’un bölgede yaptığı araştırmalarla keşfettiği yollardan oluşturuldu; Alanya rotalarında Arkeolog Osman Yılmaz’ın keşiflerinden faydalanıldı. Uluslararası standartlarda mavi-beyaz olarak işaretlenen rota için konuyla ilgili önemli tarihçilerin görüşlerine başvuruldu. Yönlendirme levhalarının takılmasına başlanan projede, Konya ve Antalya’daki ilgili kurumların görüşleri alınırken ayrıca Antalya ve Konya Orman Bölge Müdürlükleri tarafından da yolun tescili süreci tamamlandı.

ALAEDDİN KEYKUBAD’IN ALANYA ZAFERİNE GİDEN YOL

1221 sonbaharında, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad’ın on binlerce asker, at ve devesiyle Konya’dan Alanya’ya uzanan destansı yolculuğu, bugün Keykubad Fetih Yolu olarak tarih ve doğa tutkunlarının adımlarını bekliyor. Konya Akören’den başlayıp Mavi Boğaz Kanyonu’nun antik koridorlarına, Çarşamba Çayı’nın coşkusunu ve Roma lejyonerlerinin izlerini taşıyan Sarıot Gölü’ne uzanan bu rota, savaş teçhizatı yüklü kervanların geçtiği taş döşeli yollarda zorlu Toros geçitlerini aşmanın heyecanını yaşatıyor.

BİNLERCE YILLIK GÖÇÜN VE İPEK YOLUNUN İZLERİ

Keykubad Yolu, Helenistik dönemden sonra Kilikyalıların, Romalıların ve Selçukluların kullandığı tarihi bir kervan yolu olduğu gibi Yörüklerin, göçerlerin de kullandığı bir yol olduğu için binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyor. İpek Yolu’nun Anadolu’daki en canlı damarlarından biri olan yeni güzergah, sadece bir ticaret değil, bilim ve sanatın da taşıyıcısı konumundaydı. Alaeddin Keykubad’ın 1221’te fethettiği Alanya, Çin ipeklerinin ve Hint baharatlarının Avrupa’ya açılan kapısı oldu. Bugün, Selçukluların inşa ettiği kervansaraylar ve taş döşeli yollar, bu kadim mirası yeniden hayata döndürüyor.

KEYKUBAD YOLU YENİ ROTA ÇALIŞMALARI

Keykubad Göç ve Kervan Yolu, Toroslar'ın büyüleyici atmosferinde doğa, tarih ve macera tutkunlarını buluşturmaya hazırlanıyor. Şu anda 405 kilometreden oluşan toplamda ise 1.000 kilometreyi aşması planlanan bu etkileyici rota, Manavgat-Kubadabad Sarayı, Taşatan, Akdağ ve Kuş Yuvası güzergahlarının yanı sıra Gazipaşa, Silifke, Karaman ve Konya arasındaki tarihi yolları da kapsaması planlanıyor. Yeni güzergahların keşif çalışmaları devam ederken, bisiklet, motosiklet ve offroad tutkunları için de özel rotalar hazırlanıyor.

Önümüzdeki Nisan ayında başlayacak tanıtım yürüyüşleriyle tarihin tozlu sayfalarından fırlamış bu yolculuk, “viaanatolia.com” ve “viaanatolia” instagram hesabında tarihin izlerini sürmek isteyenleri bekliyor.

