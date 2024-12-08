Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Bilgehanelerin 8. sınıf öğrencileri Takkeli Dağ’a yürüdü.KONYA (İGFA) - Konya'da Bilgehanelerde eğitim alan 8. sınıf öğrencileri PDR Birimi ile birlikte spor atölyelerinin “Zirveye Yolculuğum” başlığıyla düzenlediği programda Takkeli Dağa yürüyüş etkinliğine katıldı. Öğrenciler, tıpkı bir sınav sürecine benzeyen dağ yürüyüşünün zorlu aşamalarını deneyimledi.

Gördükleri manzaranın ve hissettikleri zirveye ulaşma mutluluğunun kendilerine çok iyi geldiğini belirten öğrenciler, sınav sürecinde de benzer bir başarı mutluluğunu yaşayabilmek için çeşitli zorluklarla başa çıkmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Programın ikinci ayağında ise yürüyüşe katılan tüm öğrenciler, Bilgehanelerin PDR Birimi eğitmenleriyle birlikte hem Takkeli Dağ deneyimlerini, hem de sınav sürecindeki aşamalarını konuşmak üzere Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’daki söyleşide bir araya geldi.

“Neden dağın zirvesine çıkmayı istedin”, “Senin zirven ne”, “Kendi zirve yolculuğumuz için nasıl hazırlık yapacağız” gibi soruların masaya yatırıldığı söyleşi çeşitli oyunlar ve röportajlarla eğlenceli anlara sahne oldu.