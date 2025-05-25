Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanede hafızlık hazırlık eğitimine katılarak tamamı Hafızlık İmam Hatip Ortaokullarını kazanan geleceğin hafızlarıyla buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerde hafızlık hazırlık eğitimi alarak Hafızlık İmam Hatip Ortaokullarını kazanan öğrencilerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da düzenlenen programda çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Altay, böyle güzel bir manzaraya şahitlik etmenin kendileri için bir gurur olduğunu ifade etti.

HAFIZLIK HAZIRLIK EĞİTİMİ ALAN 375 ÖĞRENCİNİN TAMAMI SINAVLARI KAZANDI

Ailelerin çocukları Bilgehanelere emanet ettiğini, emanete sahip çıkmak için çok yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “İlk başladığımızda 15 öğrenci başvurmuş, 10’u sınavı kazanmış ama bugün elhamdülillah başvuran 375 çocuğumuzun tamamı sınavları kazanarak hafızlıktaki ilk adımlarını başarıyla atmış oldu. Hepinizi tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Rabbim çıktığınız bu yolda sizleri muvaffak etsin. İnşallah hafızlığınızı tamamladığınızda bizleri de duadan unutmayın” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, çocukların kefiyeleriyle, Filistin ve Türk bayraklarıyla bir taraftan da dünyaya mesaj verdiğinin altını çizerek, “Biz burada bu imkanları kullanırken maalesef ki İsrail zulmü altında inleyen Gazzeli çocukları da yad ediyoruz, hatırlıyoruz. ‘İnşallah onlar da böyle güzel programlara bir an önce kavuşsunlar’ diye temenni ediyoruz. En büyük ödül hafız olmak. Onu da başaracağınıza ben inanıyorum. Kıymetli ailelere teşekkür ediyorum. Böyle zor, zahmetli bir yolculuğa başlıyorsunuz ama inşallah bu çocuklar hepimize şefaatçi olacak” diye konuştu.

SINAVLARDA YÜZ YÜZ BAŞARI

“Bir hafız yetişir, bir nesil değişir” mottosuyla Hafızlık Hazırlık Programı’nı sürdüren Bilgehanelerde bu seneki 375 hafızlık öğrencisinin tamamı Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu (İ.H.O) sınavlarını kazandı. Ayrıca tüm Hafızlık İ.H.O.’ların birincileri de yine Bilgehane öğrencilerinden oluşuyor. Bugüne kadar Bilgehanelerin Hafızlık Programı’na katılarak Hafızlık İmam Hatip Okullarını kazanan öğrenci sayısı ise bu seneki yüzde yüzlük başarıyla birlikte bin 32’ye ulaştı.