Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ailelere yönelik düzenlenen kamplar ilgi görüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Çumra'da bulunan Spor Konya Kamp Alanı’nda 7-12 yaş erkek çocukları ile babaları için gerçekleştirilecek etkinlikle aile bağlarının güçlendirilmesi, çocukların babalarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli ve kaliteli bir gün geçirmeleri hedefleniyor.

1 gece, 2 gün planlanan etkinliğe katılımcılar, en fazla iki çocuğu ile birlikte 10 Haziran Salı günü, saat 10.00’da www.sporkonya.com.tr üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Katılımcılar, 14 Haziran tarihinde saat 10.00'da Panorama Müzesi'nin yanındaki otopark alanından otobüslerle yola çıkacak. Ertesi gün saat 21.30'da aynı noktaya geri dönecekler.