Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından her hafta Pazartesi’den Perşembe’ye 4 gün boyunca Mevlânâ Kültür Merkezi’nde sema mukabelesi icra ediliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik şehri Konya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her Cumartesi düzenlediği sema programlarının devam ettiğini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da şehri ziyaret eden herkesin katılabilmesi için hafta içi dört gün boyunca sema mukabelesi başlattıklarını söyledi.

Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu’muz her hafta Pazartesi’den Perşembe’ye 4 gün boyunca saat 19.00’da sema mukabelesi ile ruhlara dokunuyor. Ben şehrimizi ziyaret eden tüm misafirleri ve tüm hemşerilerimi Mevlânâ Kültür Merkezi Sema Salonu’nda icra ettiğimiz sema mukabelesinin manevi feyzinden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sema mukabelesini izleyen vatandaşlar da manevi atmosferden çok etkilendiklerini ve duygulandıklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programlar Şubat ayına özel ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Ramazan ayında ara verilecek programlar Ramazan Bayramı’ndan sonra aynı şekilde devam edecek.