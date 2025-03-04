Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğinde düzenlenen “3. Turizm Hareketlilik Programı”, şehirdeki kültürel miras ve turizm potansiyelini keşfetmek isteyen katılımcıları bir araya getirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğinde 3. Turizm Hareketlilik Programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında, şehrin kültürel dokusu ve turizm destinasyonları tanıtılırken, turizm sektörüne yönelik yenilikçi yaklaşımlar ele alındı. Saha ziyaretleri ve eğitim oturumlarıyla desteklenen programda, katılımcılar Konya’nın tarihi ve turistik değerlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar ayrıca; Karatay Termal Otel, Obruk Otel, Hich Otel ve Novotel gibi önemli noktaları ziyaret ederek sektördeki güncel gelişmeleri yerinde gözlemleme fırsatı yakaladı.

Konya’nın kültürel ve teknolojik noktalarına yapılan gezilerde ise Kapsül Teknoloji Platformu, Darülmülk Sergi Sarayı, Taş Bina, Depo No:4, Alaaddin Cami, İplikçi Cami ve Mevlana Müzesi turizm perspektifinden değerlendirildi. Selçuklu Kongre Merkezi ve Sille gezisiyle de şehrin tarihî ve modern yapıları incelendi. Program saha ziyaretlerinin yanı sıra alanında uzman isimlerin katılımıyla eğitim ve atölye çalışmalarıyla da desteklendi.

"Turizm ve Proje Geliştirme" ile "Turizm ve Yenilikçi Uygulamalar" başlıklı oturumlarla sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ele alındı. Katılımcılar “Proje Geliştirme Atölyesi” ile turizmde sürdürülebilir ve yenilikçi projeler üretme konusunda bilgi sahibi oldu.