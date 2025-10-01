Konya’da Çumra ve Konya Şeker Fabrikaları, 2025 pancar alım kampanyalarını törenle başlattı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 125 günlük kampanya ile 20-30 bin ton şeker tasarrufu hedeflediklerini belirtirken, su sorunu ve yerli tohum üretimine vurgu yaptı.KONYA (İGFA) - Çumra Şeker Fabrikası’nda 22’nci, Konya Şeker Fabrikası’nda 72’nci pancar alım kampanyası, düzenlenen törenlerle başladı.

Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, oda ve kooperatif başkanları ile çok sayıda yetkili katıldı.

ERKOYUNCU: “KAMPANYA SÜRESİ KISALTILDI, VERİM ARTACAK”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çumra Şeker’in Türkiye’nin en büyük işleme kapasitesine sahip fabrikası olduğunu vurguladı. Geçen yıl 160 gün süren kampanyanın pancar bozulmasına ve verim kaybına neden olduğunu belirten Erkoyuncu, “Bu yıl kapasiteyi 4 bin ton artırarak günlük 20 bin tona çıkardık. Kampanya süresini 125 güne indirdik; 20-30 bin ton şeker tasarrufu hedefliyoruz” dedi.

22 milyon Euro’luk yatırımla kapasite artırımı sağlandığını ve borçların ödendiğini belirten Erkoyuncu, diğer tesislerdeki yatırımları da Seydibey’de 5.000 KWh’lık GES, Panagro’da 6.800 KWh’lık, Sarıoğlan’da 1.000 KWh’lık ve Panplast’ta 3.700 KWh’lık güneş enerjisi sistemleri devreye alındı şeklinde sıraladı. Patates tohumunda yerli üretime geçtiklerini belirten Erkoyuncu, “2027’de tamamen yerli ve milli tohum üreteceğiz” dedi.

Erkoyuncu, suyun çiftçiler için en büyük sorun olduğunu vurgulayarak, “Siyasiler, ziraat odaları ve STK’lar bu konuda büyük çaba gösteriyor. Özellikle Başkan Altay’a teşekkür ediyoruz.” dedi.