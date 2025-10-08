Terör devleti İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarının yıl dönümünde 7’den 70’e 75 bin Konyalı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda sessiz yürüyüş ve oturma eylemi yaparak Gazze’de insanlık dramına dikkat çekti.KONYA (İGFA) -İsrail rejiminin Filistin’deki soykırımının yıl dönümünde on binlerce Konyalı, Gazze’de yaşanan insanlık dramını dünyaya haykırmak için Konya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda caddeleri doldurdu.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden Filistin halkına yönelik saldırılarının ve Gazze halkının direnişinin yıl dönümünde Konya, bir kez daha vicdanın sesi oldu. 7’den 70’e her yaştan 75 bin Konyalı, Kılıçarslan Meydanı’ndan Mevlana Meydanı’na kadar sessiz bir yürüyüş ve oturma eylemi yaptı. Konya caddelerindeki tarihi eylemde vatandaşlar ellerinde Gazze’deki katliamlarda şehit düşen bebeklerin ve çocukların isimlerinin yazılı olduğu dövizler ile Filistin ve Gazze’ye destek pankartları taşıdı.

YÜRÜYÜŞ BOYUNCA SAVAŞ SESLERİ SİMÜLE EDİLEREK GAZZELİLERİN YAŞADIĞI ÇARESİZLİK HİSSEDİLDİ

Yürüyüş boyunca yüksek sesle savaş sesleri simüle edilerek katılımcılar, Gazze halkının yaşadığı korku ve çaresizliği daha derinden hissetti. Ayrıca şehrin kalbi sayılan yürüyüş güzergâhında sokak aydınlatmaları kapatıldı; Taş Bina, Alâeddin Camii, Darülmülk Müzesi, Mevlana Türbesi ve cadde üzerindeki yapılar kırmızı ışıklarla aydınlatılarak Filistin’deki zulüm görsel bir hafızaya dönüştürüldü.

PROTOKOL KONYALILARIN SESSİZ ÇIĞLIĞINA DESTEK VERDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eyleme katılarak Konyalıların sessiz çığlığına destek oldu.

Eylem sonrası duygularını paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iki yıldır İsrail’in Gazze’de uyguladığı zulme Konya olarak güçlü bir ses verdiklerini ifade ederek, çağrılarına cevap vererek meydanları dolduran tüm Konyalılara teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise, kadim şehir Konya'nın her türlü siyasi düşünceden ari, her türlü inançtan ari herkesin vicdanının sesini dinleyerek buraya katıldığını gördüklerini belirterek, "Dünyada vicdanlar bir oldu, Filistin’e destek konusunda toplantılar yapılıyor. İnşallah bundan sonra da bu tür organizasyonlara devam edecektir, Filistin’in kurtuluşuna da vesile olacaktır diyorum" dedi.