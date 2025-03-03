Aile yapısının güçlenmesine katkı sağlayan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi’nde (SAGEM) ailelere yönelik “Ergenlik Dönemini Anlamak” semineri düzenlendi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve açıldığı günden bu yana önemli çalışmalara imza atan SAGEM, aile içi ilişkileri desteklemek ve sağlıklı, bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşmasını sağlamak amacıyla eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda çocukların ergenlik dönemini daha bilinçli ve doğru yönetebilmek amacıyla “Ergenlik Dönemini Anlamak” konulu seminer düzenledi.

Ergenlik döneminde fiziksel, duygusal ve bilişsel değişimleri daha iyi anlamak ve sağlıklı bir iletişim kurmak adına gerçekleştirilen seminerde “Ergenlik Döneminde Yaşanan Değişimler, Kimlik Gelişimi ve Bağımsızlık Arayışı, Ergen Beyninin Çalışma Yapısı, Ergenlerle Sağlıklı Bir İletişim Kurmak, Dijital Dünyanın ve Sosyal Çevrenin Etkisi” konuları uzman danışmanlar tarafından ailelere anlatıldı. Etkinlikte ergenlik döneminde gençlerin hem fiziksel hem duygusal hem de zihinsel olarak büyük değişimler yaşadıkları, kendilerini keşfetmeye başladıkları, ergenlik sürecinin getirdiği değişimlerin zaman zaman iletişim kopukluklarına, çatışmalara, anlaşmazlıklara yol açabildiği ve ergenleri anlamanın, onların dünyasına doğru bir bakış açısıyla yaklaşmanın büyük bir önem taşıdığı bilgileri de aktarıldı.

Seminerin ardından SAGEM’den faydalanan aileler memnuniyetlerini dile getirerek Selçuklu Belediyesi Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya ve SAGEM’in uzman ekibine teşekkür etti.