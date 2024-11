Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin önemli bir geleneği olan “Halk Günü Buluşmaları” kapsamında vatandaşları misafir etti.KONYA (İGFA) - Konya'nın Selçuklu ilçesi temel görevlerini yerine getirirken istişare kültüründen de ilham almayı sürdürüyor.

“Halk Günü Buluşmaları” kapsamında vatandaşları misafir eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı onlardan gelen talep ve istekleri dinledi.

Selçuklu’da yaşayan her bir vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeyi sürdürdüklerini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’yu her gün bir adım daha ileriye taşıma hedefiyle hemşehrilerimizle gönül birliği içerisinde olduklarını söyledi. "Gücümüzü ve heyecanımızı Selçuklu’da yaşayan her yaştan insanımızdan alıyoruz" diyen Başkan Pekyatırmacı, "Sahada bir arada olduğumuz vatandaşlarımızı fırsat buldukça hizmet binamızda da misafir ediyoruz. Halk Günü Buluşmaları da bu yüzden bizim için önemli ve değerli. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini birinci ağızdan ilettikleri bu buluşmalar hizmet kalitemizin artmasına katkı sağlıyor. Sohbetleri, önerileri ve güzel temennileriyle yanımızda olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.