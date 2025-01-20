Konya Selçuklu Belediyesi,Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye programları (SETAP) kapsamında faaliyetlerini sürdüren okul dışı öğrenme ortamlarında ilk dönem eğitim faaliyetleri başarıyla tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi okul dışı öğrenme ortamlarında yürüttüğü başarılı faaliyetlerle eğitim çağındaki çocukların yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlarken onlara yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Çocukların öğrenme sürecinde önemli bir yere sahip olan ve Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında faaliyetlerini sürdüren okul dışı öğrenme ortamlarında yarı dönem sona erdi.

Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi, Sille Tabiat Okulu, Hatice Hatun Çocuk Mektebi, Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, Trafik Eğitim Parkı, KOP ve Yeni Nesil Çocuk Kütüphaneleri ile okul dışı öğrenme ortamlarında yapılan etkinliklerle dönem boyunca binlerce öğrencinin hayatına dokunuldu. Bu yıl önemli bir farkındalığa daha imza atılarak dış mahallelerdeki öğrenciler için de etkinlikler düzenledi.Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacıda her fırsatta buralardan eğitim alan öğrencilerle bir araya gelirken, yürütülen çalışmalara büyük önem ve destek verdi.

Okul dışı öğrenme ortamları içerisinde yer alan Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nden ilk eğitim döneminde 2 bin 916, Sille Tabiat Okulu’ndan 3 bin 43, Hatice Hatun Çocuk Mektebi’nden 132, Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nden bin 91, Trafik Eğitim Parkı’ndan 2 bin 675, Çocuk Kütüphanelerinden 8 bin 109 olmak üzere toplam 17 bin 966 öğrenci faydalandı

Başkan Pekyatırmacı,“ Okul dışı öğrenme ortamlarımız ile donanımlı bir nesil inşa ediyoruz”

Selçuklu’da okul dışı öğrenme ortamlarının SETAP çatısı altında uzun yıllardır faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Çocuklarımız oluşturduğumuz bu eğitim ortamlarında problem çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini geliştiriyorlar. Kendilerini geliştirirken geleceğe daha nitelikli bir şekilde hazırlanan çocuklarımız hayatları boyunca onlara rehberlik edecek donanımlar kazanıyor. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamaktan, onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, zararlı ortamlardan uzak durmalarını, kendilerine, ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı bireyler olmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Faydalı bir neslin temelini atma yolunda; milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, düşünen, araştıran, tasarlayan, üreten, tarihini ve medeniyetini tanıyan, yaşadığı çağın farkında olan ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edebilecek, değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada okul dışı öğrenme ortamlarımız bu hedefi gerçekleştirmekte bizim için önemli ve değerli bir araç. İlk eğitim dönemi boyunca çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için özveriyle gayret gösteren eğitmelerimize, itinayla derslerimize katılan öğrencilerimize ve her zaman desteğini hissettiğimiz ailelerimize teşekkür ediyorum. Bu oluşumda birlikte yol yürüdüğümüz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve İlçe Müftülüğümüze de desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum.”dedi.