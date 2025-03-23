Konya'da eğitimde “Selçuklu Vizyonu”yla çığır açan Selçuklu Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi görüyor.KONYA (İGFA) -Türkiye’de kütüphanecilikte bir marka olan Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Vizyonu ile yatırımlarını bir adım daha ileri taşıyarak Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile marka değerini artırmaya devam ediyor.

Farklı tasarım ve birçok kullanım alanına sahip olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi her yaşa hitap eden yapısıyla misafirlerini ağırlıyor. Bosna Hersek Mahallesi’nde öğrencilerin kolay ulaşım noktasında yer alan kütüphane sosyal donatıları ile de kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veriyor.

Yıl boyunca öğrencilerden yoğun ilgi gören Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi; bünyesinde yer alan çocuk kütüphanesi ile birlikte 58 bin 745 üye sayısına ulaştı. Açıldığı günden bu yana 885 bin 501 kişi tarafından ziyaret edilerek kitapseverler için önemli bir kaynak sağlayan merkezde, 9 bin 921 Yeni Nesil Çocuk Kütüphanesi, 48 bin 60 diğer kitaplar olmak üzere toplam 57 bin 981 kitap bulunuyor.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkan kütüphane sadece sunduğu özel ortam ve renkli tasarımı ile değil sosyal, kültürel ve eğitim programları ile de öğrencilerin kariyer yaşamlarına destek oluyor. Öğrencilere ev ve okullarından sonra 3.Mekan olarak kendilerini rahat hissettiren kütüphane 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleceğin teminatı gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamak için var güçleriyle gayret ettiklerini belirterek, “Eğitime yaptığımız yatırımlar son derece kıymetli. Biz bu alanda da Selçuklu Vizyonuyla hareket ederek gençlerimizin donanımlarını arttırıyoruz. Bu kapsamda Bosna Hersek Mahallemize kazandırmış olduğumuz Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz de içerisindeki etüt merkezi, kütüphane, grup çalışma salonları, toplantı salonları, derslikler ve sosyal alanlarla öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan önemli bir marka haline gelen kompleks. Kütüphanemiz açıldığı günden bu yana her yaştan insanımız tarafından oldukça ilgi görüyor ve bu durum bizi de oldukça mutlu ediyor. Öğrencilerimizin buradan en iyi şekilde istifade etmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri ve kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.