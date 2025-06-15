Konya Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesi’ne kazandırılacak olan ve Konyasporlu futbolcu merhum Ahmet Çalık’ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonunun yapımı tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya Spor Lisesi’ne kazandırılan ve Konyasporlu futbolcu merhum Ahmet Çalık’ın ismini taşıyacak olan Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahası’nın yapımı tamamlandı. Yapılan bu örnek çalışma ile Selçuklu’da gençlik, eğitim ve spor alanındaki hizmetlere yeni bir halka daha eklemiş oldu.



Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha 9 bin 877 m² arsa alanı üzerinde 3 bin 331 m² inşaat alanına sahip ve kapalı spor salonu, bodrum ve zemin kattan oluşuyor. Salonun bodrum katında 4 adet küçük ölçekli spor salonu yer alırken, zemin katta 1 adet hentbol sahası ölçeğinde ana spor salonu, 176 kişilik tribün, skorbord, ışıklandırma, ses sistemi, 2 adet soyunma odası, 2 adet öğretmenler odası ve ihtiyaç alanları yer alıyor. Salonun yan tarafına da 24 x 44 metre ölçülerinde suni çim saha yer alıyor.

Selçuklu Belediyesi olarak, geleceğin teminatı olan çocukların ihtiyaç ve taleplerine her koşulda önem verdiklerini ve onların daha nitelikli ortamlarda eğitim alabilmeleri için sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu noktada kapalı spor salonu ve suni çim saha ihtiyacı olduğunu belirlediğimiz Konya Spor Lisemize modern, spor alanındaki tüm imkanlarını karşılayacak spor salonu ve yanında bir de suni çim saha kazandırmak için çalışma başlatmıştık. Selçuklu Belediyesi olarak okulumuza çocuklarımızın daha modern ve konforlu bir ortamda spor yapmalarını sağlayacak nitelikli bir tesis kazandırdık. Günümüz koşullarına uygun ve tüm detayları düşünülerek inşa edilen spor salonlarımızın yapımını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimizde Konyasporlu futbolcumuz merhum Ahmet Çalık’ın ismini yaşatmaktan ve onun anısını geleceğe taşımaktan onur duyuyoruz. Bu vesile Ahmet Çalık’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. İlçemize değer katacak bu yatırımımız milli eğitim ve spor camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.