Konya protokolü Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen Uçak Mühendisi, AKUT gönüllüsü Muharrem Can’ın babası İbrahim Can’a taziye ziyaretinde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen AKUT gönüllüsü Muharrem Can’ın babası İbrahim Can’a taziye ziyaretinde bulundu.

Uçak Mühendisi olan şehit Muharrem Can’ın babası İbrahim Can, oğlunun çok yardımsever bir insan olduğunu, insanlara ve muhtaç hayvana her zaman yardım ettiğini söyledi.

Vali Akın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Başkan Altay ve AK Parti Konya İl Fatih Özgökçen de şehit Muharrem Can’a Allah’tan rahmet, babası İbrahim Can ve ailesine sabır diledi.