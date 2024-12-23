Konya Büyükşehir Belediyesi, 19-21 Aralık tarihlerinde ödüllü Kentsel Hareketlilik Citythonu’na ev sahipliği yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye organizatörlüğünde, Fark Labs, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Startup House, Konya Teknokent, InnoPark, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kapsül Teknoloji Platformu ve Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğiyle yapılan etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 19-21 Aralık tarihlerinde ödüllü Kentsel Hareketlilik Citythonu’na ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye organizatörlüğünde, Fark Labs, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Startup House, Konya Teknokent, InnoPark, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kapsül Teknoloji Platformu ve Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğiyle yapılan etkinlik yoğun ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu’nda düzenlenen üç günlük etkinliğin ilk iki günü çevrimiçi, son günü ise tüm katılımcı ve paydaşların katılımıyla tamamlandı.

Konya’nın kentsel hareketlilik sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için “Kent İçi Ulaşım Merkezlerinin Konumlandırılması ve Planlanması” temasıyla düzenlenen etkinliğe Konya’dan ve farklı şehirlerden akademisyenler, öğrenciler, alanında uzman kişiler ve girişimciler şehir için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler oluşturmak üzere yarıştı.

Etkinliğin ilk günü katılımcılara Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ve akıllı ulaşım alanında yaptığı çalışmalar ve kullanılan veri setleri uzman perspektifinde aktarıldıktan sonra Citython’un teması olan “Kent İçi Hareketlilik Merkezleri” akademi perspektifinden alanında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara anlatıldı.

İkinci ve üçüncü gün ise katılımcılar, mentörler eşliğinde sorunlara çözüm önerisi olacak proje fikirlerini geliştirdi.

Değerlendirme sonucunda NextMove Projesi birinci, Dijitalleşen Ulaşım Dönüşen Deneyim Projesi ikinci ve Next Projesi üçüncü olarak ödüle layık görüldü.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN ÜÇ TAKIM PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRME ŞANSI YAKALAYACAK

Ayrıca ödülün yanı sıra gruplar; EIT UM RIS Hub Türkiye tarafından düzenlenen Innomotion Hızlandırıcı Programı’na doğrudan katılma hakkı, Eczacıbaşı Topluluğu, Fark Labs ve NEOHUB konsorsiyumu tarafından yürütülen TÜBİTAK tarafından 900 bin liralık yatırım desteği sağlayan 1812 BİGG programına doğrudan katılma hakkı, InnoPark, Konya Teknokent, Niğde Teknopark, Mersin Agropark, Zafer Teknopark ve Afyon Kocatepe Üniversitesi TTO konsorsiyumu tarafından yürütülen TÜBİTAK tarafından 900 bin TL’lik yatırım desteği sağlayan 1812 BİGG programına doğrudan katılma hakkı elde ederek, projelerini hayata geçirme şansı elde etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI AMAÇLANIYOR

EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye koordinatörü Emre Elmas, etkinliğin sürdürülebilir ulaşım için yeni fikirler ortaya çıkardığını belirterek, “Türkiye içerisinde kentsel hareketliliğe, sürdürülebilir hareketliliğe yönelik geçişte Türkiye’de farkındalık oluşturmak. Türkiye’deki kurumların özellikle belediyelerin desteklenmesi ve yeni projelerin, yeni fikirlerin yaratıcı şekilde ortaya çıkarılması ve bunların hayata geçirilebilmesi için destekler veriyoruz. Konya’da düzenlediğimiz bu Citython ile beraber de Konya özelinde buradaki hem şehrin, şehrin insanların yaratıcılığını kullanalım hem de farklı disiplerden gelen insanların fikirlerini bir araya getirerek, hareketlilik özelinde ‘Konya’da neyi nasıl geliştirebiliriz?’ Bunu ele almak istedik. Umuyoruz çıkacak projeler, Konya’ya birçok katkı sunacak” değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLER BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Kentsel Hareketlilik Citythonu’na katılarak, tasarladıkları projelerle mücadele eden gençler de böyle bir çalışma içinde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.