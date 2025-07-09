Konya'da Karatay Belediyesi, Akabe Mahallesi Saçlıkasap Caddesi’nde yol genişletme, kaldırım ve orta refüj düzenleme çalışmalarıyla bölgeye modern bir görünüm kazandırıyor.KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesinde yerel belediye, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir yaşam alanı sunmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Akabe Mahallesi Saçlıkasap Caddesi’nde kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Başkan Kılca’ya incelemeler sırasında Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Hasan Kılca, Akabe Mahallesi’nde yürütülen kaldırım, yol ve refüj düzenlemeleriyle bölgeye modern bir kimlik kazandırdıklarını belirtti.

Akabe Mahallemizde hayata geçirdiğimiz bu çalışmalarla birlikte hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve estetik bir çevrede yaşamalarını hedeflediklerini belirten Başkan Kılca, "Şehrimize kazandırdığımız Ahmet Çalık Parkı’nın devamında yer alan bu güzergahta; kaldırım ve yol düzenlemelerinin yanı sıra orta refüjleri de yenileyerek bölgeye modern bir görünüm kazandırıyoruz. Bu çalışmalar sadece fiziki bir iyileştirme değil, aynı zamanda mahallemizin genel görüntüsünü güzelleştiren önemli bir adımdır.” dedi.