Karatay Belediyesi’nin çocuklara doğayla iç içe bir öğrenme ortamı sunmak amacıyla bu yıl ilk kez başlattığı Tabiat Mektebi Yaz Okulu, renkli etkinliklerle başladı.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi tarafından doğa sevgisini pekiştirmek ve çocukların okul dışı öğrenme süreçlerine katkı sunmak amacıyla bu yıl ilk kez Karatay Tabiat Mektebi’nde düzenlenen Yaz Okulu’nda dersler başladı.

7-10 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan Yaz Okulu programında; Ahşap Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Çamur Atölyesi, Sera Eğitimi, Oryantiring ve Hikaye Anlatıcılığı gibi birçok farklı branşta uygulamalı eğitimler yer alırken, çocuklar, doğayla iç içe öğrenme deneyimi yaşarken aynı zamanda eğlenmenin tadını çıkarıyor.

Öğrenciler; ahşap atölyesi, sera eğitimi ve çamur atölyesi gibi farklı alanlarda kendilerini geliştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Tabiat Mektebi’ni ziyaret ederek ders başı yapan öğrencileri yalnız bırakmadı.

Etkinliklere katılan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Kılca, onların eğitim heyecanına ortak oldu.

Başkan Kılca, çocukların eğitim hayatlarının dışında kalan zamanlarını verimli, eğitici ve keyifli etkinliklerle değerlendirmeleri için yoğun bir çaba gösterdiklerini vurguladı.

‘Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerine katkı sunmak en büyük önceliklerimizden biri’ diyen Kılca, “Karatay’da bu yaz, dolu dolu ve anlamlı geçiyor. Eğitim hayatlarının dışında kalan zamanlarını da onlar için verimli, eğitici ve keyifli hale getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZ YETENEKLERİNİ KEŞFEDİP GELİŞTİRİYOR”

Hasan Kılca, Yaz Spor Okulları ve Gençlik Merkezlerinde yürütülen çok sayıda programın yanı sıra Tabiat Mektebi’nde hayata geçirilen uygulamalı eğitimlerin önemine de değinerek şunları söyledi: “Çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesi adına bu merkezi çok önemsiyoruz. Yavrularımız çeşitli atölyelerde, seralarda ve diğer etkinlik alanlarımızda hem hoşça vakit geçiriyor hem de yeteneklerini keşfederek geliştiriyorlar. Bu vesileyle eğitmenlerimizi, velilerimizi ve tüm çocuklarımızı gönülden kutluyorum. Onların mutluluğu, heyecanı ve öğrenme hevesi bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımız için en güzel yatırımları yapmaya devam edeceğiz.”