Konya’nın 31 ilçesinde tarihi yapıları ihya eden Konya Büyükşehir Belediyesi, Kadınhanı’ndaki Selçuklu eseri Raziye Sultan Kervansarayında da restorasyon çalışması yürütüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi yapının, yıllar içinde çeşitli nedenlerle zarar görerek bakımsız hale geldiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin kapsamlı restorasyon çalışmaları sayesinde, yapıyı aslına uygun olarak yeniden ihya ediyoruz. Tarihi değerlerimizi gelece taşımak adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadınhanı’nda yürütülen Raziye Sultan Kervansarayında restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla 31 ilçede tarihi mirası korumak ve geleceğe taşımak adına önemli restorasyon, yenileme ve sağlıklaştırma çalışmalarını hayata geçirdiklerini vurguladı.

RESTORASYON, ASLINA UYGUN OLARAK TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Selçuklu eseri olan Kadınhanı Raziye Sultan Kervansarayının da bunlardan birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya, Anadolu'nun en kadim şehirlerinden biri ve tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim merkezi. Bu topraklarda bize miras kalan eserler, sadece geçmişin değil, geleceğin de birer emaneti. Raziye Sultan Kervansarayı'nda başlattığımız restorasyon çalışmasıyla, bu değerli yapıyı sonraki kuşaklara kazandırmayı hedefliyoruz. Önemli mesafe aldığımız projede çalışmalarımız aslına uygun olarak titizlikle devam ediyor. En kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Raziye Sultan Kervansarayının, Anadolu'daki Selçuklu mimarisinin önemli örneklerinden birisi olduğuna değinen Başkan Altay, “Ticaret yolları üzerinde önemli bir durak noktası olarak hizmet veren bu tarihi yapı, yıllar içinde çeşitli nedenlerle zarar görmüş ve bakımsız hale gelmişti. Konya Büyükşehir Belediyemizin kapsamlı restorasyon çalışmaları sayesinde, yapı hem aslına uygun olarak yeniden ihya edilecek hem de kültürel ve turistik değerini artıracak. Tarihi değerlerimizi korumak ve onları geleceğe taşımak adına çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca da Kadınhanı’nın Konya’nın önemli ilçelerinden birisi olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.