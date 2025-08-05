Konya Büyükşehir Belediyesi, aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla etkinliklerine devam ediyor. 8-12 yaş kız çocukları ile babaları için “Baba-Kız Oyun Kampı” düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 8-12 yaş kız çocukları ile babaları için “Baba-Kız Oyun Kampı” düzenledi.

Spor Konya Apa Kamp Alanı’nda günübirlik olarak gerçekleşen etkinlikte çocuklar, babalarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirdi. 8-12 yaş kız çocukları ile babaları için yapılan oyun kampına 200 kişi katıldı.

Etkinlik kapsamında bileklik yapımı, okçuluk, survivor parkuru ve Laser-Run gibi birçok aktivite sayesinde kızlar babalarıyla hem eğlendi hem de keyifli zaman geçirdi.

Gün sonunda kamp ateşi etrafında toplanan katılımcılar, Çumra Apa Baraj Gölü’nün ferahlatıcı atmosferinde yapılan geleneksel oyunlarla kıyasıya yarıştı.

Etkinliğe katılan katılımcılar birlikte çok güzel vakit geçirdiklerini, doyasıya eğlendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.