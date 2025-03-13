Konut piyasasında 2020 yılındaki kampanyalı dönemden sonra, yüksek kredi faizine rağmen tüm zamanların en yüksek ikinci şubat ayı satışı gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı verilerle konuta talebin ne kadar güçlü olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.İSTANBUL (İGFA) - Şubat ayı konut satış verilerini değerlendiren Gayrimenkul Girişimcisi Hakan Bucak, yabancıya satış tarafında düşüşün sürdüğünü belirterek, konut yatırımcısını harekete geçiren etkenlere dikkati çekti.

Yabancılara yapılan konut satışlarının Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak bin 457 olduğunu ifade eden Bucak, "Adet bazında son 8 ayın en düşük rakamı. Ayrıca toplam satıştaki pay sadece yüzde 1.3. Yabancıya satış Türkiye için çok önemli, o nedenle bu alanda iyileştirici adımlara ihtiyaç var.” dedi.

FAİZ DÜŞERSE REKOR GELİR

Konut yatırımcısını harekete geçiren etkenlere değinen Hakan Bucak, “Konut fiyatları artacak öngörüsü, farklı yatırım araçlarının cazibesini yitirmesi, yapılan kampanyalar ve birçok vatandaşın kiracı kalmak istememesi konut satışlarını artıran ana faktörler oldu. Ayrıca amortisman sürenin yeniden 16-17 yıl gibi cazip noktalara gelmesi de yatırım amaçlı alımı tetikledi" dedi.

Konut kredi faizlerinde bir indirim olması halinde yılın kalan kısmında da hareketliliğin süreceğini dile getiren Bucak, “Konut satış verileri gösteriyor ki, 2025 yılında 1.5 milyon bandı aşılarak tarihi rekora imza atılabilir.” dedi.

Bucak, uygun şartlara sahip tüketicinin alım kararını ötelememesi gerektiğine vurgu yaparak, “İkinci el piyasada fiyatlar dip yaptı. Yeni konutlarda da maliyet artışı tam anlamıyla satış fiyatına yansımadı. Kimi tüketici kredi faizinin düşmesini bekliyor. Ama faiz düşüp talep artınca fiyatlar da yükseliyor. Bu nedenle beklemenin doğru olmadığını düşünüyorum.” dedi.

Piyasadaki yeni konutların orta üstü ve üst gelir grubuna yönelik olduğunu söyleyen Bucak, dar ve orta gelirli için kamunun devreye girmesi gerektiğini belirterek, sosyal konut seferberliği ve ilk kez ev alacaklara düşük faizle kredi gibi hamlelerin beklendiğini kaydettii.