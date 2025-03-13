Türkiye'nin afet yönetimi alanında faaliyet gösteren 65 sivil toplum örgütünü bünyesinde barındıran Afet Platformu, “Afet Risk Yönetiminde Sivil Toplumun Kapasitesinin Desteklenmesi" projesi kapsamında, platformun kapasitesini artırılması için yapılacak çalışmalarını İstanbul’da gerçekleşen etkinlikle tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Birliği'nin finansal desteği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Derneğinin koordinasyonuyla hayata geçirilen proje, Türkiye'nin afet yönetimi kapasitesinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Afet yönetiminde yerel ve ulusal iş birliğini güçlendirecek projenin lansmanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'nin teşrifleri ve Afet Platformu üyelerini temsilen Temel İhtiyaç Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Afet Platformu’nu temsilen, Temel İhtiyaç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ile başlayan lansman konuşmaları; Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Levent Korkut, AFAD’ı temsilen İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile devam etti. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski; yapmış oldukları lansman konuşmalarında afet yönetiminde kurumlar arası iş birliğinin altını çizdi.

ÖNCELİKLİ HEDEF RİSK YÖNETİMİ

Temel İhtiyaç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, Afet Platformu adına yaptığı açılış konuşmasında Elazığ depremi ile 5 yıl evvel başlayan çalışmaların 6 Şubat depremleri ile çok daha önemli hale geldiğini ve AB Delegasyonunun finansal desteği, Sivil Toplum Güçlendirme Merkezi’nin koordinasyonuyla bugünkü yapısına ulaştığını söyledi.

Tibuk, yürütülen proje sayesinde Afet Platformu üyesi 65 kurumla ülke genelinde kurulacak yerel iş birlikleri ve kolektif saha çalışmaları ile sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacağını belirterek, "Toplumsal afet bilincinin ve hazırlık düzeyinin yükseltilmesi için eğitim programları düzenlenecek. Yerel yönetimler, merkezi idare, AFAD ve özel sektör ile koordineli devam eden çalışmalarımızdaki öncelikli hedefimiz risk yönetimi.” diyerek, süreçteki katkıları nedeniyle AB Delegasyonuna ve STGM’ne teşekkür etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu adına konuşan Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de, Türkiye'nin doğal afetler ve iklim değişikliğinin artan zorlukları karşısında dayanıklılığını güçlendirmek istediklerini söyledi. Büyükelçi Ossowski, sadece diyalog ve iş birliği yoluyla dirençli toplumlar inşa edebilir ve herkes için daha parlak bir gelecek sağlanabileceğini belirterek, "Hayat kurtarmak, kaybedilenleri yeniden inşa etmek ve gelecekteki trajedileri önlemek sivil toplum, kamu kurumları ve uluslararası ortaklar arasında ortak bir kararlılık gerektirir. AB ve Türkiye birlikte çalışıyor ve birlikte daha güçlüdür. Biz Stronger Together diyoruz, siz de Birlikte Güçlüyüz diyorsunuz. O halde bugün ben de, 'birlikte güçlüyüz' diyorum" diye konuştu.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Levent Korkut, Türkiye'yi en çok etkileyen afetlerden birisinin deprem olduğunu dile getirirken, AFAD İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de yaşadığı deneyimleri aktararak, Türkiye’de bütünleşik afet çalışmalarının yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, afetlere karşı en etkili savunmanın hazırlıklı olmak olduğuna vurgu yaptı. Projenin sadece afetlere karşı dayanıklılığı değil, aynı zamanda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki iş birliğini de güçlendireceğine inandığını ifade eden İmamoğlu, afetlerin toplumların dayanışma gücünü de ortaya koyduğunu belirtti.

"Afet yönetiminde yalnızca kamu kurumlarının değil, sivil toplumun da kritik bir rolü var" diyen Başkan İmamoğlu, "Afetlere karşı hazırlık ve kriz yönetimi süreçlerinde sizlerin emeği olmadan, afetlerin zararlarını azaltmak, oluşan yaraları sarmak ve toplumu hızla normal hayata döndürmek mümkün değil. Bu nedenle STK temsilcileri ve gönüllülerle omuz omuza yol yürümenin önemine inanıyoruz. Ayrıca ülkemizde derin yaralar bırakan 6 Şubat 2023 depremlerinin hemen ardından Avrupa Birliği’nin sergilediği güçlü dayanışma için de kendilerine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.