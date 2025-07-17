Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Haziran’da Konut Fiyat Endeksi’nin (KFE) bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 186,0 seviyesine ulaştığını, ancak yıllık bazda reel olarak yüzde 1,7 azaldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - TCMB, 2025 yılı Haziran ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izleyen KFE, Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 2,0 artarak 186,0 seviyesine yükseldi. Ancak, endeks bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 artarken, reel olarak yüzde 1,7 azalış gösterdi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ ARTIŞLAR

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki konut fiyat endeksleri de değerlendirildi. Haziran 2025’te bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 2,2, Ankara’da yüzde 2,3 ve İzmir’de yüzde 3,1 artış kaydedildi. Yıllık bazda ise İstanbul’da yüzde 32,7, Ankara’da yüzde 42,1 ve İzmir’de yüzde 31,8 oranında artış gözlendi.