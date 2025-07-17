BMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını kınayan 1466 sayılı karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail’in Suriye’ye, özellikle başkent Şam’a yönelik saldırılarını kınayan 1466 sayılı kararı 16 Temmuz 2025 tarihinde kabul etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan karar, 17 Temmuz 2025 tarihli ve 32958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, İsrail’in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal ederek Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar verdiği, Şam’a düzenlediği saldırıların bölgesel barışı tehdit eden bir çatışma stratejisinin parçası olduğu vurgulandı.

Gazze, Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarla birlikte bu eylemlerin, İsrail’in Filistin’deki soykırım politikalarını örtbas etmeye çalıştığı belirtildi.