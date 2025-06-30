Millî Eğitim Bakanlığı ve Komili iş birliğiyle hayata geçirilen “Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz” projesi, zeytin ve zeytinyağı kültürünü 15 ildeki 120 okula taşıyarak öğrencileri bilinçlendiriyor.ANKARA (İGFA) - Anadolu’nun kadim zeytin ve zeytinyağı kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan “Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz” projesi, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Komili’nin 11 Ocak 2023’te imzaladığı iş birliği protokolüyle yeni bir aşamaya ulaştı.

Proje kapsamında hazırlanan eğitim materyalleri ve kitaplar, 15 ildeki 120 okulda dağıtıldı ve EBA platformuna yüklenerek milyonlarca öğrenciye ulaştırılacak.

ZEYTİN KÜLTÜRÜ EĞİTİMLE BULUŞUYOR

‘Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye’ sloganıyla başlatılan proje, zeytin, zeytin ağacı, yetiştiriciliği ve zeytinyağını kapsayan dört tema etrafında şekillendi. Beslenme, sağlık, doğa sevgisi ve tarım gibi konuları içeren eğitim setleri, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerine uygun olarak hazırlandı. Materyaller, müfredata uyumlu bilimsel içeriklerle zeytin kültürünü çocuklara aktarmayı ve sürdürülebilirlik farkındalığı yaratmayı hedefliyor.

15 İLDE 120 OKULA DAĞITIM

Adana, Aydın, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Hatay, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şanlıurfa, Tokat ve Trabzon’daki 120 okulda dağıtılan 13 farklı eğitim materyali, şu setlerden oluşuyor:

Okul Öncesi: Alican Zeytinlikte hikâye ve etkinlik kitabı, oyun kartları, öğretmen kılavuz kitabı, zeytin ağacı yaşam döngüsü afişi.

İlkokul (3. Sınıf): Öğrenci hikâye ve etkinlik kitabı, Zeytin Ağacının Yolculuğu oyun kartı, öğretmen kılavuz kitabı, afiş.

Ortaokul (7. Sınıf - Fen Bilimleri): Biyoçeşitlilik ve Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Zeytin Ağacı etkinlik kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, afiş.

Lise (10. Sınıf - Kimya): Zeytinyağının Tarihi ve Kimyası etkinlik kitabı, öğretmen kılavuz kitabı.