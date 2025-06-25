Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’daki kursiyerlerin ürettiği hüsn-i hat, çini, tezhip, minyatür ve ebru gibi geleneksel sanat dallarından oluşan 223 eserin yer aldığı “Sanatla Yazılan Miras” temalı Geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi açıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından hazırlanan “Sanatla Yazılan Miras” temalı Geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi açıldı.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, “İnşallah KOMEK kurslarımız, hem meslek edindirme hem de geleneksel sanatlarımızı yaşatma noktasında ülkemize örnek olmaya devam edecektir. Tüm kursiyerlerimize, hocalarımıza ve bu serginin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SERGİDE 223 EL EMEĞİ GÖZ NURU ESER YER ALIYOR

KOMEK’in; hüsn-i hat, tezhip, çini, minyatür ve ebru gibi geleneksel sanat dallarında eğitim alan kursiyerlerin çalışmalarından oluşan sergide toplam 223 eser yer alıyor. Sergide bulunan eserler, Konya’daki 10 farklı kurs merkezinde 33 ayrı grupta eğitim gören 673 kursiyerin emeğinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat vizyonu doğrultusunda düzenlenen sergi, hem kursiyerlerin motivasyonunu artırmayı hem de geleneksel sanatların tanınırlığını ve korunmasını sağlamayı amaçlıyor. Sergi, aynı zamanda kursiyerlerin eserlerini sanatseverlerle buluşturma ve bazı çalışmalarını satışa sunarak maddi destek sağlama fırsatı da sunuyor.

KOMEK bünyesindeki Gelenekli Sanatlar eğitimleriyle, kursiyerler yeteneklerini geliştirme ve belirli bir seviyeye ulaştıklarında Türk İslam Sanatları Akademisi (TİSA) bünyesinde uzmanlaşma fırsatı da elde edebiliyor. Bu bağlamda sergi, sanatseverlerin yanı sıra eğitim alanındaki ilgililere de önemli bir örnek teşkil ediyor.

SERGİ 2 TEMMUZ’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Geleneksel sanatların geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Sanatla Yazılan Miras” Geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi, 2 Temmuz tarihine kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.