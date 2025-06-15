Kocaeli Büyükşehir tarafından 17-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek KODELİG’25 Robotik Kodlama Yarışması’nda öğrenciler farklı kodlama branşlarında hünerlerini sergileyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir’in lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştireceği KODELİG’25 Robotik Kodlama Yarışması, 17-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Kocaeli’nde geleceğin teminatı olan gençlere her fırsatta destek olan Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri robotik ve kodlama alanındaki çalışmalara teşvik etmek için KODELİG yarışmaları düzenliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 17-19 Haziran tarihleri arasında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda lise, ortaokul ve ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması, Kocaeli’nin teknolojiye açılan kapısını aralayarak geleceğin teknoloji liderlerini bir araya getirecek.

Yarışmada birinciler 30 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler ise 10 bin TL ödül kazanacak.

YARIŞMADA 10 KATEGORİ BULUNUYOR

Kocaeli’nde yaşayan ve eğitim gören gençleri teknoloji ile buluşturmak, bilişim teknolojileri dallarına olan ilgilerini arttırmak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, sosyal ve kültürel alanda gelişmelerine destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’nda; Temel Çizgi İzleyen (ortaokul), İleri Çizgi İzleyen (lise), Hızlı Çizgi İzleyen (ortaokul), Micro Sumo (ortaokul, lise), Mini Sumo (lise), Robot Futbolu (ilkokul, ortaokul), Robot Dans (ilkokul, ortaokul), Sıfır Atık Temiz Körfez (lise), Hedefi Bul (lise) ve Tozkoparan Kocaeli olmak üzere 10 kategori bulunuyor.

Toplam 440 takım başvurusunun alındığı KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’na 815 kişi katılacak.

Yarışmada katılımcıların 39’u ilkokul, 302’si ortaokul, 371’i lise ve 103’ü bağımsız başvuru yapan öğrencilerden oluşuyor. Bu yıl 815’i öğrenci olmak üzere danışmanlarla toplam bin 255 kişi yarışmaya katılım gösterecek.

Üçüncüsü düzenlenecek olan KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması’na diğer yıllara oranla bu yıl başvuru sayısı rekor seviyede seyretti.

Farklı kodlama branşlarında hünerlerini sergileyecek öğrenciler, teknolojiyle dolu heyecan verici bir deneyim yaşayacak.