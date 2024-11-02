Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Manav Türklerinin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle başlatılan girişimde Kocaeli yöresel kıyafetlerine coğrafi işaret almak üzere çalışma başlatılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli yöresel kıyafetlerine coğrafi işaret almak üzere yeni bir çalışmayı hayata geçirdi.

MANAV KIYAFETLERİNİN ZARAFETİ

Proje kapsamında, Manav Türklerinin günlük yaşamda ve özel günlerde kullandığı kıyafetler kayıt altına alınarak korunacak. Çalışmalar sırasında kıyafetlerin hangi dönemlerde kullanıldığı, hangi özellikleri taşıdığı gibi detaylar uzmanlar tarafından araştırılacak. Araştırmaların sonunda, bu yöresel kıyafetler tescillenerek resmi bir statüye kavuşacak ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.

Öte yandan yöresel kıyafetlerin yanı sıra Kocaeli halk oyunlarının da tescillenmesi için de çalışmalar başladı. Ayrıca vatandaşlar ailelerinden kalan eski kıyafetleri ve hikâyelerini paylaşarak bu kültürel mirasa katkı sağlayabilecek. Tescillenen kıyafetlerin ilerleyen dönemlerde sergilenmesi ve günlük hayatta yeni tasarımlarla kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

YEREL KÜLTÜR MÜZESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Kocaeli’nin kültürel zenginliklerinin ziyaretçilere yansıtıldığı ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlerin yeniden gün yüzüne çıkarıldığı Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, manavların Kocaeli’ne yerleşimi, ketenin yolculuğu, motiflerin dili ve çok amaçlı salon olarak dört ayrı bölümden oluşuyor.

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi pazartesi hariç haftanın altı günü 09.00-17.30 saatleri arasında şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan Portakal Hafız Konağı’nda ziyaretçilerini bekliyor.