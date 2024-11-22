Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23-24 Kasım tarihlerinde Kartepe Teleferik hattını kullanmak isteyen öğretmenlere indirim uygulayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenler ve aileleri için önemli bir karar aldı. Bu anlamlı gün için Büyükşehir, 23-24 Kasım tarihlerinde Kartepe Teleferik hattını kullanmak isteyen öğretmenlere yüzde 50, aileleri için de yüzde 25 indirim uygulayacak. Böylelikle hem öğretmenler hem de aileleri teleferik keyfini doyasıya çıkarabilecek.
Kocaeli'nde öğretmenlere yüzde 50 teleferik indrimi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23-24 Kasım tarihlerinde Kartepe Teleferik hattını kullanmak isteyen öğretmenlere indirim uygulayacak
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