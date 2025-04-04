Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit D-100 Karayolu’ndaki demir korkulukların onarım, boyama ve yenileme çalışmalarıyla şehre estetik kazandırdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini koruma ve modern bir görünüm kazandırma için yoğun mesai harcıyor. İzmit D-100 Karayolu’ndaki demir korkuluklar, Büyükşehir ekipleri tarafından onarım, boyama ve yenileme çalışmalarıyla güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kamu altyapısının uzun ömürlü olması için periyodik bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, İzmit D-100 Karayolunda zamanla paslanan korkulukları kapsamlı bir boyama işlemi ile koruma altına aldı. Çürüyen kısımları da yenilenen korkuluklar, hem güvenliği artırırken hem de kentin ana arterlerinden birine estetik görünüm kazandırdı.

Modern şehircilik anlayışını benimseyen Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ön planda tutarak yol güvenliğini de artırmayı hedefliyor. Bakımsız ve zamanla yıpranmış olan korkuluklar, yapılan yenileme çalışmasıyla çevreye uyumlu hale getirilerek şehre estetik katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu çalışmalar vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Vatandaşlar, estetik ve güvenlik açısından yapılan yenileme çalışmalarının kent yaşamını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Büyükşehir A Takımı ve Yol Bakım Timi, şehri daha modern, güvenli ve estetik hale getirmek için benzer çalışmaları Kocaeli’nin farklı noktalarında sürdürüyor.