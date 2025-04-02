Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında zamanla tahriş olan yol ve yaya çizgilerini yeniden boyuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeni yapılan yollarda ve kent genelinde zamanla silinmiş çizgiler için yatay işaretleme çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve sürüş güvenliğini sağlamak, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Konforlu ulaşım, güvenli hizmet ağı için mesai harcayan Büyükşehir, başta yerleşim yerlerinin yoğun olduğu alanlarda yayalara, yeni yapılan yollarda ise sürücüler için yatay işaretleme çalışmalarını yerine getiriyor.

Çalışma kapsamında görünürlüğünü ve özelliğini yitirmiş yaya geçidi ve ısı ile yapışan hazır yatay işaretleme işlemleri, sinyalize kavşak araç algılayıcı sensör boyama işlemleri yapılıyor. Zamanla üst yapısı deforme olmuş ve asfaltı yenilenmiş yollar ile yeni açılan kavşak ve yollarda da imalatlar yapılarak yayalar ve araç sürücüleri için daha güvenli ve konforlu sürüş imkânı sağlanıyor. Yol güvenliği ve konforu için düzenlenen çalışmalar sonrasında trafik akışı daha sağlıklı gerçekleşiyor.