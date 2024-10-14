Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dünya Uzay Haftası kapsamında düzenlediği etkinlik ile uzay keşfi, bilim ve teknoloji konularında farkındalık oluşturdu.KOCAELİ (İGFA) -Dünya Uzay Haftası her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Uzay Haftası’nda, uzay çalışmalarının insanların yaşamına katkılarıyla ilgili toplumda farkındalık oluşturulması ve özellikle gençlerin ilgilerinin bu alana çekilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Uzay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere çok sayıda gökbilim meraklısı katıldı.

Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinlik birbirinden farklı atölyelere ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen programla yıldızları ve gezegenleri yakından tanıyan katılımcılar, bilimsel deneyler yapma fırsatı buldu. Ayrıca düzenlenen Gökyüzü Gözlem etkinliği, katılımcılara yıldızları ve gezegenleri daha yakından tanıma imkânı sundu.