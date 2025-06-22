Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen MARİFEST25, bu yıl önemli bir misyonu da üstlendi. Somut olmayan kültürel mirasımızı yaşatan usta sanatçılar, festivalde eserleriyle herkesi büyüledi.KOCAELİ (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları” olarak tanınan ve yüzyıllardır devam eden sanat dallarını ustalıkla icra eden sanatçılar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği MARİFEST25’te izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Atölye çalışmaları ve sergilerle katılımcılara sunulan bu sanatlar arasında Tesbih Oyma Sanatı ile Necip Fazıl Karadağ, Nakkaşlık sanatıyla Tahsin İstenen, Çarpana Dokuma sanatıyla Kasım Uzunöz, Beykoz Cam sanatıyla Cezayir Yurdakul ve Seramik Heykel Çömlek sanatıyla Çiğdem Eroğlu’nun eserleri yer aldı.

SANATIN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYORLAR

Sanatçıların her biri, kendi sanat dallarında sadece birer usta değil, aynı zamanda bu değerli kültür mirasının geleceğe taşınması adına önemli birer öğreticidir. Necip Fazıl Karadağ, tesbih oyma sanatında kendi tekniklerini katılımcılara aktarırken, Kasım Uzunöz geleneksel çarpana dokuma yöntemini öğretti. Beykoz cam sanatı ustası Cezayir Yurdakul, camın şekil alırken geçirdiği dönüşüm sürecini paylaştı. Seramik heykel ve çömlek sanatında ise Çiğdem Eroğlu, izleyicilere hayal gücünün sınırlarını zorlayan eserler sunarak büyük beğeni topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, MARİFEST25 aracılığıyla geleneksel sanatların yalnızca birer geçmiş değil, geleceğe taşınması gereken değerler olduğunu vurguluyor. Bu önemli sanatçılar, eserleriyle hem geçmişi yaşatıyor hem de bugünün gençlerine ilham kaynağı oluyor. Katılımcılar, atölyelere katılarak, geleneksel sanatları deneyimleme fırsatına sahip oldu, bu değerli mirası öğrenmenin keyfini yaşadılar.

Büyükşehir Belediyesi, MARİFEST25 gibi etkinliklerle hem geleneksel kültürümüzü yaşatmayı hem de bu kültürü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıların bir yandan geleneksel sanatları öğrenmesini sağlarken bir yandan da kültürümüzün ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekiyor.