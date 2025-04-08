Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meyve yetiştiriciliği yapan üreticilere yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği verecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma verdiği destekler giderek büyüyor. Bu kapsamda Büyükşehir; Trabzon hurması, ceviz, erik, elma, ayva, armut, çilek, kivi, üzüm gibi meyve yetiştiriciliği yapan üreticilere yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği verecek.

DESTEK PAKETİ BU YIL DA SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak ve üreticilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla meyve yetiştiricilerine yönelik destek paketini bu yıl da sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, üreticilere yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği sunacak. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı.

TARIMIN CAN SUYU BÜYÜKŞEHİR’DEN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, üreticilerin gelir düzeylerini artırmayı ve tarımsal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan projeleri hayata geçirerek, çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir; mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi, yem bitkisi tohumu, topraksız tarım, ekipman temini ve modern sera kurulumu gibi onlarca can suyu desteklerle üreticilerin yanında oluyor.

ÜRETİCİLERİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Sebze üreticilerine gübre, hayvan yetiştiricilerine yem bitkisi tohumu ve gübre desteği veren Büyükşehir, bu kez de meyve yetiştiricileri için gübre veriyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kocaeli genelinde yürütülen proje kapsamında Trabzon hurması, ceviz, erik, elma, ayva, armut, çilek, kivi ve üzüm gibi meyve yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli 15-15-15 kompoze gübre desteği sağlıyor. Büyükşehir’in tarıma verdiği bu destek, yerel üreticilerin mali yükünü hafifletmeye ve verimli tarımsal üretimin artmasına büyük katkı sağlayacak.

MÜRACAATLAR ALINMAYA BAŞLADI

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, 2025 yılı güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle belirlenen tarihlerde başvuru merkezlerine mesai saatleri içinde müracaat etmeleri gerekiyor. Gübre miktarı, üreticilerin ÇKS belgelerinde belirtilen meyve bahçelerinin alanlarına göre verilecek.

BAŞVURU MERKEZLERİ NERELER?

Gübre desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı. İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Kartepe ve Gölcük ilçelerindeki çiftçiler müracaatlarını Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası’nda 8-11 Nisan tarihleri arasında, Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçesindeki üreticiler ise 10-11 Nisan tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet binasında gerçekleştirebilecek. Kandıra ilçesindeki çiftçiler Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binasında 8-11 Nisan tarihleri arasında başvuruda bulunacakken, Karamürsel ilçesindeki üreticiler de müracaatlarını Karamürsel KO-MEK binasında 10-11 Nisan’da yapabilecek.