Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda araç ve yaya güvenliği artırmak amacıyla sorunlara hızla müdahale ederek, olası kazaların önüne geçiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım ağında güvenliği artırmak amacıyla yürütülen bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yaya ve araç güvenliğini tehdit eden sorunlara hızlı çözümler üreterek, olası kazaların ve yaralanmaların önüne geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi, kentteki çeşitli noktalarda gerçekleştirdiği çalışmalarla hem yaya hem de araç güvenliğini sağlayarak, olası kazaların ve maddi zararların önüne geçiyor.

Bu kapsamda Gölcük Değirmendere Mahallesi Dörtyol Köprüsü altında gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile yayalar için tehlike arz eden molozlar temizlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda bölge yayalar için güvenli hale getirildi. Belediye yetkilileri, benzer temizliklerin devam edeceğini ve vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Körfez Sevindikli Mahallesi’nde de yol üzerindeki kanalizasyon baca kapaklarında yapılan onarımlar, araçlara zarar verme riskini ortadan kaldırdı. Yapılan bakım ve onarımlar sayesinde, araçların geçişi sırasında oluşabilecek kazaya neden olabilecek potansiyel tehlikeler bertaraf edildi.

YAYALAR DAHA GÜVENLİ

Yayaların daha güvenli ve konforlu ulaşımı için İzmit Şahabettin Bilgisu ve Gölcük Hilmi Özkök Caddelerindeki parke ve tretuvar tamiratları yapıldı. Zarar gören ve kullanılmaz durumda olan parke ve tretuvarlar yenilendi. Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki ulaşım altyapısını güçlendirerek, hem can hem de mal güvenliğini ön planda tutmaya devam ediyor. Bu çalışmalar, vatandaşların güvenli ve rahat seyahat etmelerini sağlamak adına büyük önem taşıyor.