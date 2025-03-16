İstanbul'da Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği “Bakırköy Muhabbeti” etkinliklerinin bu haftaki konuğu kaleme aldığı ve birçok diziye uyarlanan insan hikayeleriyle büyük ilgi gören psikiyatr ve yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy’de vatandaşlar alanında uzman yazarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

İspirtohane Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Bakırköy Muhabbeti”nin bu haftaki konuğu, insan hikayelerini anlattığı kitapları “İstanbullu Gelin, “Doğduğun Ev Kaderindir”, “Kırmızı Oda”, “Masumlar Apartmanı”, “Camdaki Kız”, “Yalı Çapkını” gibi ilgi gören dizilere uyarlanan Psikiyatr ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu oldu.

Moderatörlüğünü yazar Nihan Uycan Özen’in yaptığı söyleşide “Ruhun derinliklerine yolculuk” teması ile insan hikayelerine farklı bakış açılarıyla değinen Budayıcıoğlu katılımcılara ufku açan anlar yaşattı. Soru cevap bölümüyle devam eden programın sonunda psikiyatr ve yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu okuyucularına kitaplarını imzalayarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Bakırköy’de gerçekleştirdiği söyleşi hakkında hislerini paylaşan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, “Harika bir gündü. Organizasyona bayıldım. Katılım sağlayan hanımların hepsi çok tatlıydı. Sorular harikaydı. Elimden geldiği kadar güzel bir sohbet gerçekleşirdik bugün. Umarım herkesin ruhuna bir şekilde dokunabilmişimdir. Kadınlarımıza hep değer vermeliyiz, onlarla ilgilenmeliyiz, ayrı ayrı sorunlarını dinleyebilmeliyiz. Belediyelerin bu tür organizasyonlarını sonuna kadar destekliyorum” diye konuştu.