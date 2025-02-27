Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilen “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme’” toplantısı Gebze Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilen “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme” toplantısı Gebze Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, Gebze’de yapılan sıfır atık yönetim sistemine yönelik çalışmalar anlatıldı.

Bu ayki toplantının ev sahipliğini yapan Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Senay Altıntaş, Gebze ilçesinde yapılan sıfır atık yönetim sistemine yönelik çalışmaları anlattı.

Büyükşehir Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç tarafından yapılan bilgilendirmede ise sıfır atık yönetim sistemine ilişkin il genelinde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca 2025 yılında yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, vatandaşlarda sıfır atık bilincini artırmak ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasını teşvik etmek amacıyla sıfır atık noktalarına getirilen atıklar karşılığında uygulanacak teşvik sistemi hakkında bilgiler, ambalaj atıkların, bitkisel atık yağların ve diğer özel atıkların karakterizasyonuna ilişkin çalışmalar aktarıldı. Ayrıca il genelinde geleneksel hale getirilen okullar arası atık toplama kampanyalarının daha verimli olması hususunda İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşülmesi, vatandaşlarda sıfır atık bilincinin oturulması için sıfır atık noktalarına getirilen atıkların karşılığında verilecek teşvik uygulamaları da toplantıda masaya yatırıldı.

İlçe belediyeleri temsilcilerinin interaktif katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sahada yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar, belediyeler arasında yapılabilecek ortak hizmet konuları, sıfır atık hedefi doğrultusunda uygulama örnekleri, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla yapılan çalışmalar ve öneriler toplantıda detaylı olarak görüşüldü.