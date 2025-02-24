Kocaeli Gölcük Belediyesi; Ramazan ayının manevi atmosferini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla, çektiği oyun videolarıyla çocukların sevgisini kazanan ünlü sosyal medya yayıncısı Sertaç Abi’yi 27 Şubat Perşembe günü düzenleyeceği etkinlikte Gölcüklü minik hayranları ile buluşturacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini miniklere tanıtmak ve geleneksel Ramazan etkinliklerini yaşatmak amacıyla özel bir program düzenleyecek. 27 Şubat Perşembe günü saat 18.00’da Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek olan "Minik Kalpler Ramazan’ı Sertaç Abi İle Karşılıyor" etkinliği, Gölcük Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük Eğitime Destek Platformu iş birliği ile düzenlenecek. Etkinlikte çocukların büyük hayranlıkla takip ettikleri ünlü sosyal medya yayıncısı Sertaç Abi, Gölcüklü çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

MİNİKLERE ÖZEL BİRBİRİNDEN EĞLANCELİ ETKİNLİKLER

Ramazan ayının manevi değerlerini çocuklara aşılamayı hedefleyen etkinlikte, birbirinden renkli gösteriler ve eğlenceli aktiviteler yer alacak. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti, çocuk mehteran gösterisi, Ramazan topu atışı, balon şovu, cambaz gösterisi, Sırf Tiyatro’nun özel performansları ve geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri minik Gölcüklüler ile buluşacak. Etkinliğin konuğu olan Sertaç Abi ise birbirinden eğlenceli aktiviteler ve bilgiler ile çocuklara Ramazan ruhunu aşılayacak. Etkinlikte ayrıca miniklere sürpriz hediyeler ve ikramlıklar da dağıtılacak.

RAMAZAN RUHU GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK

Geleneksel Ramazan kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan bu etkinlikte, çocuklara Ramazan’ın paylaşım ve dayanışma ruhunu anlatan interaktif oyunlar da yer alacak. Ayrıca, etkinlikte çocukların hayal dünyalarına hitap edecek eğlenceli aktiviteler sunulacak.

HAYDİ ÇOCUKLAR RAMAZAN ATMOSFERİNİ YAŞAMAYA

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, düzenlenecek etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Ramazan’ın manevi iklimini çocuklarla buluşturmanın önemine vurgu yaparak, aileleri bu anlamlı etkinliğe davet etti. Sezer, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın en güzel yaşandığı zamanlardan biridir. Çocuklarımızın bu güzel atmosferi doyasıya yaşaması için tüm halkımızı etkinliğimize bekliyoruz" dedi.