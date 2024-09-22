Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Okuluma İlk Adım şenliğinde aileler ve çocuklar eğlenceye doydu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Okuluma İlk Adım" şenliği renkli anlara sahne oldu. Aileler ve çocukların büyük ilgi gösterdiği programda çok sayıda etkinlik miniklerin yüzünü güldürdü. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte aileler, 6 saat boyunca doyasıya eğlendi.

Çeşitli atölyeler, şişme oyun grupları, sahne şovları, palyaço gösterileri ile birçok etkinlik Kocaeli Kongre Merkezi’nde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Şenlik boyunca Kalem Ucu Süsü Yapımı, İsim Kolye Yapımı, Okuluma Başladım Şapka Yapımı, Dostluk Bilekliği Yapımı gibi atölyelere katılan çocuklar Planetaryum Gözlemevi ile gökyüzünü ve ötesini rahat bir ortamda izleme fırsatı buldu. Sihirbazlık ve akrobasi şov gösterileri çocukları oldukça etkilerken Okul Temalı Fotoğraf Çekim köşesine ilgi gösteren miniklerin yanı sıra ailelerde okul yıllarını yad etti.

SERTAÇ ABİDEN TAVSİYELER

Öte yandan çocuklar ve ailelerine yönelik gerçekleştirdiği söyleşide Sertaç Abi adıyla bilinen YouTuber Sertaç Güngör, dijital dünyanın gerçek yüzünün oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti. Güngör, miniklere vermiş olduğu örnekler üzerinden tavsiyelerde bulundu.