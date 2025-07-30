Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların beden sağlığına katkı veren ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını millet bahçelerinde yaşatarak maziyi bugüne taşıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara unutamayacakları bir yaz tatili yaşatmak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliklerine Çayırova ve Dilovası ilçelerinde devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte çocuklar unutamayacakları bir gün yaşayarak, geçmişten gelen oyun kültürünü tanıma fırsatı buldu.

EL BECERİLERİ DESTEKLENDİ

Çayırova ve Dilovası Millet Bahçesinde kurulan etkinlik alanında çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Alanda çocukların akıl ve zekâ gelişimine destek sunan atölyeler, motor becerilerini geliştirecek atletizm parkurları yer aldı. Etkinliklerde ayrıca şapka tasarımı, kalemlik boyama, çim adam yapımı ve dikiş gibi üretici atölye çalışmalarıyla çocukların el becerileri desteklendi.

DİJİTAL EKRANLARDAN UZAKLAŞTILAR

Çocukların dijital dünyadan uzak bir gün geçirmesi için alanda her şey düşünüldü. Alanda geleneksel sokak oyunlarına da yer verildi. Bu kapsamda çocuklar geleneksel Türk oyunlarını oynadı. Kültürel geçmişleriyle bağ kurma fırsatını “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleriyle bulan çocuklar, dijital ekranlardan uzaklaşarak farklı bir gün yaşadı.

SAHNE GÖSTERİLERİ VE BİLİM ŞOVLARI

Sahne kısmında ise çocuklar için masal gösterileri hazırlandı. Çocuklar bilim şovları meraklı gözlerle izlerken, interaktif sunucu yarışmalarında derece almak için ter döktü. Kurulan papağan çekim alanı da katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

AİLECE KEYİFLİ VAKİTLER

Etkinliklerde çocuklar kadar aileler de eğlenme fırsatı yakaladı. Çocuklar aileleriyle birlikte halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı yaptı. Çocuklarıyla birlikte vakit geçirme fırsatı bulan aileler, böylesi güzel bir etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.