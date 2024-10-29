Büyükşehir’in ‘11. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu’nda binlerce vatandaş ‘Cumhuriyet’ aşkına koştuKOCAELİ (İGFA)- ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 11. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu düzenledi. Cumhuriyet’in 101. yıl kutlamalarını Cumhuriyet Koşusu ile taçlandıran Büyükşehir Belediyesi sayesinde genci yaşlısı her yaştan binlerce sporsever Sekapark alanına sığmayan bayram coşkusuna ortak oldu. Öte yandan Sekapark alanında 101 izci ile açılan dev Türk Bayrağı büyük bir alkış alırken, gerçekleştirilen çocuk etkinlikleriyle Cumhuriyet coşkusu zirve yaptı.

STARTI BAŞKAN BÜYÜKAKIN VERDİ

7’den 70’e her yaş grubundaki koşucular ve vatandaşların katıldığı 11. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu bu yıl da nefes kesti. 3 kilometrelik halk maratonu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusu’nun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın verdi. 3 kilometrelik halk maratonuna 997, 10 kilometre koşusuna ise 945 kişinin katıldığı dev organizasyonda genç, yaşlı, gazi, engelli ve engelsiz çok sayıda vatandaş ellerinde vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi şanlı Türk bayrağını dalgalandırarak koştu.

“CUMHURİYET EN TEMEL DEĞERİMİZ”

Start öncesi konuşan Başkan Büyükakın, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101.yılını kutlamak üzere bir araya geldiğimiz bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere O’nun silah arkadaşlarını, bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi, gazilerimizden ahirete irtihal edenleri rahmetle ve minnetle anıyorum. Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet bizleri bir araya getiren en temel değerlerden biridir” dedi.

“GENÇLERİMİZ DAHA YÜKSEĞE TAŞIYACAK”

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, “Hiç şüphesiz daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklar üzerinde varlığımızı sürdürmeye ve Cumhuriyeti ilelebet müdafaa etmeye devam edeceğiz. Emaneti gençlerimize bırakacağız. Onlar bayrağı bizden devraldıklarında bu bayrağı çok daha yükseğe taşıyacaklar. Gençlerimize yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Bugünkü Cumhuriyet coşkusuna koşuyla destek veren tüm gönüllülerimizi tebrik ediyorum. Sizlerin heyecanı Cumhuriyetimize bambaşka bir renk kattı” ifadelerini kullandı.

10 KM’DE KİMELİ VE KOECH BİRİNCİ

Yoğun bir katılımın olduğu 10 kilometre koşusunda sporcular göğüslerine takılan numaralardaki çiplerle takip edildi. Nefes nefese geçen 10 kilometrelik profesyonel sporcu koşusunda bayanlarda Daisy Jeptoo Kimeli birinci, Elida Jelimo Korir ikinci, Nazire Güleç üçüncü, Şevval Özdoğan dördüncü, Remziye Erman beşinci oldu. Erkeklerde ise James Koech birinci, Ersin Tekal ikinci, Dilaver Eker üçüncü, Üzeyir Söylemez dördüncü, Fetene Alemu Regassa beşinci oldu. Nefes kesen yarışmalarda birinci olan sporcular 35, ikinciler 30, üçüncüler 25, dördüncüler 20, beşinciler ise 15 bin TL’lik nakdi para ödülünün sahibi oldu.

3 KİLOMETRELİK HALK MARATONU

3 kilometrelik halk maratonunda genel klasmanda bayanlarda Zehra Baysal birinci, Başak Yaprak Boğan ikinci, Ayşegül Cenik üçüncü, Cemre Albayrak dördüncü, Sevim Furuncu beşinci oldu. Erkeklerde ise Mehmet Kapağan birinci, Diren Sağlam ikinci, Berat Yıldız üçüncü, Mehmet Uslu dördüncü, Arda Akdeniz beşinci oldu. Bay ve bayanlarda halk koşusu birincileri 7, ikinciler 6, üçüncüler 5, dördüncüler 4, beşinciler ise 3 bin TL’lik nakdi para ödülünün sahibi oldu.