Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında okuma-yazma kursu eğitimi alan ve kursu başarı ile bitiren 51 yaşındaki Hatice Solgun, hayatından ilk kez kaleme aldığı mektubunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) eğitimin yaşı olmadığını gerçekleştirdiği faaliyetler ve başarı hikâyeleri ile ortaya koymaya devam ediyor.

Bu kapsamda KO-MEK’te okuma yazma kursuna başlayan her yaştan kursiyer, eğitimlerin sonunda okuma ve yazmayı kısa zamanda öğreniyor. Kurslara katılan ve 6 ay süren eğitimini başarı ile tamamlayan Hatice Solgun’un da ilk işi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a duygu dolu bir mektup yazmak oldu. Solgun mektubunda, “Şimdi okuyorum, yazıyorum. Çok mutluyum” ifadelerine yer verdi.

HATİCE HANIM MEKTUBUNDA NELER YAZDI?

KO-MEK Mevlana Kurs Merkezi’nde okuma yazma kursuna katılan ve bu sayede okuma yazmayı öğrenen Hatice Solgun, Başkan Büyükakın’a yazdığı mektubunda ayrıca şöyle dedi: “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’a… Ben Hatice Solgun. Yıllarca okuyamamanın, yazamamanın sıkıntısını çektim. Otobüste yazıları okuyamazdım. Marketlerde fiyatları okuyamazdım. Bir yere imza atamazdım. İçimde hep bir eksiklik vardı. Bahar öğretmenimi hiç pes etmedi. Sabırla, sevgiyle öğretti. Şimdi okuyorum, yazıyorum, çok mutluyum. Size ve emeği geçen tüm ekibinize teşekkür ederim. Saygılarımla.”

Aldığı mektup karşısında memnuniyetini dile getiren Başkan Büyükakın ise şu açıklamada bulundu: “Bugün çok güzel mektuplar aldım. Okuma yazma kursuna katılan kursiyerlerimiz, hayatında ilk kez kaleme aldıkları mektupları bana takdim ettiler. Ben de içlerinden bir tanesini sizinle paylaşmak istedim. İşte KO-MEK tam da bu: Bir harf öğretmekle başlayan yolculuk, bir hayata ışık olmak demek. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve KO-MEK ailemize gönülden teşekkür ediyorum.”