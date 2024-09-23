Kocaeli'de Yuvam Akarca Asırlık Çınar Evi’nden faydalanan vatandaşlara genel güvenlik kuralları semineri verildiKOCAELİ (İGFA) -Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren 50 yaş üzeri bireylerin gün içerisinde çeşitli aktivitelerini yaptığı Asırlık Çınar Evlerinde bilgilendirici seminerler devam ediyor.

İzmit Belediyesi Yuvam Hizmet Masası Sorumlusu Murat Özer, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun ve Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Zuhal Tırka’nın da katılım gösterdiği seminerde Toplum Destekli Polis Ekipleri, Asırlık Çınar Evlerindeki katılımcılara suçtan korunma ve bireysel güvenlik önlemleri, hırsızlık, kapkaç, yankesicilik vb. suçlardan korunma yöntemleri konularında bilgilendirme yaptı.

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Asırlık Çınar Evi sakinleri seminer sonunda etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Toplum Gönüllü Polisler, İzmit Belediyesi Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ve selamlarını ilettiler.