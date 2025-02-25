Kocaeli'de Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında proje destek başvuruları için son başvuru tarihi 28 Şubat 2025 tarihine kadar uzatıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen Yerel Destek Programı’nda (YEDEP) 2025 yılı başvuru süresi sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda 28 Şubat’a kadar uzatıldı.

Kocaeli Kent Konseyi’nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı’na (YEDEP) 30 milyonluk bir bütçe ile destek veren Büyükşehir Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantılarını İzmit, Gebze, Gölcük ve Derince ilçelerinde tamamlamış ve proje tekliflerinin son teslim tarihini 23 Şubat 2025 olarak duyurmuştu.

2025 yılını “Kentlilik Bilincinin ve Katılımcılığın Arttırılması” temasıyla geçirecek olan YEDEP’e dernekler, vakıflar, federasyonlar ve konfederasyonlar projeleriyle başvuru yapabilecek.

TOPLUM YARARINA PROJELER DESTEKLENECEK

“Kentlilik Bilincini ve Toplumsal Dayanışmayı Özendirmek”, “Yerel Değerleri Korumak ve Tanıtmak”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcılığı Desteklemek”, “Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İşbirliğini ve Diyaloğu Güçlendirmek” olarak belirlenen yerel destek programı toplum yararına projeleri destekleyecek.

STK’lar hazırlayacakları proje başvurularını 28 Şubat Cuma günü saat 17.30’a kadar sivildunyakocaeli.com adresinde yer alan YEDEP başvuru portalı üzerinden online olarak yapacak.

Hibeler birinci alanda yer alan küçük ölçekli projeler için 75 bin TL ile 250 bin TL arasında yer alırken, ikinci alanda yer alan büyük ölçekli projeler ise 250 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor.