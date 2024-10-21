Kartepe Köseköy Meydan düzenlemesinde çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlanırken muhtarlık ve sosyal tesis yapıları kısa sürede teslim edilecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Köseköy Meydan düzenlemesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlanırken muhtarlık ve sosyal tesis yapılarının kısa sürede teslim edilmesi planlanıyor. Bölge halkına sosyal bir yaşam alanı sunacak Köseköy Meydanı, içinde bulundurduğu donatılarla da bölgeyi canlandıracak.

BİRÇOK KENT DONATISI BULUNUYOR

Toplam proje alanı 3 bin 440 metrekare olan Köseköy Meydan düzenlemesi çalışması kapsamında birçok kent donatısı bulunuyor. Muhtarlık binası, kafeterya ve beton bankların yer aldığı proje, yeşil alanlarıyla da göz dolduruyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında yapılacak oyun grupları ve alan içi yollar da çocuklar ve ailelerin yüzünü güldürecek.