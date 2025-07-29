İzmit Belediyesi, refakatçisi olmayan ihtiyaç sahibi hastalar için kamu hastanelerinde ücretsiz refakatçi desteği sunmayı amaçlayan sosyal hizmet projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği adımı attıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, refakatçisi olmayan ihtiyaç sahibi yurttaşlar için kamu hastanelerinde ücretsiz refakatçi hizmeti sunmayı hedefleyen yeni bir sosyal hizmet modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Sendikalar ve Meslek Odalarıyla İletişim Birimi Başkanı Cem Serhat Dayanç ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ı ziyaret ederek hazırlanan protokolü sundu.

Protokole göre, İzmit sınırları içindeki kamu hastanelerinde yatarak tedavi gören ve yakını bulunmayan yurttaşlara, sosyal servis yönlendirmesiyle eğitimli refakatçi desteği verilecek. Tamamen ücretsiz olacak hizmet, hastaların temel bakım süreçlerine destek sunmayı amaçlıyor.

Başkan Hürriyet, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İzmit Belediyesi olarak, hastanelerde refakatçisi olmayan ihtiyaç sahibi yurttaşlarımız için ücretsiz refakatçi desteği sunmayı amaçlayan bir sosyal hizmet modelini hayata geçirmek üzere kapsamlı bir protokol hazırladık. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürü Sayın Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ı ziyaret ederek hazırladığımız protokolü sunmak ve iş birliğimizi başlatmak istedik. Görüşme sırasında daha önce hastanelerde yapılan değerlendirme toplantılarında bizzat ifade edilen bu ihtiyacı nasıl karşılayacağımızı anlattık. Protokolümüze göre; İzmit sınırları içindeki kamu hastanelerinde yatarak tedavi gören, yakını bulunmayan ya da temel bakım desteğine erişemeyen yurttaşlara, sosyal servisler aracılığıyla yönlendirilmek üzere eğitimli refakatçiler görevlendirmeyi planlıyoruz. Bu hizmet tamamen ücretsiz olacak ve hastanın temel bakım süreçlerine destek sunacak" dedi.