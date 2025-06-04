Kocaeli İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de çevre sağlığını korumak adına kırsal mahallelerde hummalı bir çalışmaya imza atıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramı öncesi çevre ve halk sağlığına yönelik önlemlerini artıran İzmit Belediyesi, kırsal mahallelerde kurban atıklarının bertarafı için özel atık toplama alanları oluşturuyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köylerde muhtarların talepleri doğrultusunda kurban atıklarının bertarafı için atık toplama alanı çalışmalarına başladı.

ÇALIŞMALARI İNCELEDİLER

Kurban kesimi sırasında oluşabilecek çevre ve halk sağlığı risklerini en aza indirmeyi hedefleyen ekipler, bu yıl 52 köyde ortalama 100 kurban özel atık toplama alanı

açmayı planlıyor. Kurban çukurlarının açım çalışmaları sürerken, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır ve Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz de Sepetçi Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

“BAYRAMA KADAR HAZIR OLACAK”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, “Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda kurban atık toplama alanı açıyoruz. Bölgeleri muhtarlarımız belirliyor. Kesilecek kurban sayısına göre çukurların ebatlarını ayarlıyoruz. Bayrama kadar tüm atık toplama alanları hazır hale gelecek. Hayvan atıkları bu çukurlara gömülerek üzeri kapatılacak. Ayrıca kurban poşetlerimizi de muhtarlarımıza teslim etmeye başladık” ifadelerini kullandı.

KÖTÜ KOKU VE BULAŞ RİSKLERİ ENGELLENECEK

Kurban kesimi tamamlandıktan hemen sonra ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çukurların kapatılmasını sağlayarak çevreye olası kötü kokuların ve bulaş risklerinin önüne geçecek.

İzmit Belediyesinin bu uygulamasıyla kırsal mahallelerde kurban atıklarının doğaya ve sağlığa zarar vermesi önlenmiş olacak. Belediye ekipleri, bayram boyunca da temizlik ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürecek.