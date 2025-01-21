Kocaeli Büyükşehir, vatandaşların ibadet ederken olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için İzmit Eren Camii’ne sundurma yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Eren Camii’nin bahçesine, özellikle cuma ve cenaze namazlarında vatandaşların yağmur ve aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için sundurma kuruyor.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere, vatandaşların ortak kullanım alanı camilerin eksiklerini ve malzeme ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bakım ve onarımı yapılan camiler, çalışmalar sonrasında hem daha verimli hem de daha güzel görünüme kavuşmuş oluyor. Bu kapsamda, Körfez (42 Evler) Mahalle Muhtarlığı ve Eren Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nden, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na gelen talep üzerine Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit Eren Camii’nde keşif çalışması yaptı. Ardından cami bahçesine sundurma yapımına başlandı.

HER ŞEY VATANDAŞ İÇİN

Büyükşehir tarafından çelik konstrüksiyondan yapılan yeni sundurma sayesinde vatandaşların kış mevsiminde özellikle cuma ve cenaze namazlarında yağışlardan ve rüzgârdan, yazın ise sıcaklardan olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, cami avlusuna gelen vatandaşların dinlenme ve sosyal alan ihtiyaçlarını da karşılayacak olan sundurmanın, kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulacağı bildirildi.